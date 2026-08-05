Giani: "Bravo Commisso a mettere Antognoni al centro del Centenario. La Fiorentina onora un suo simbolo"
Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha commentato sul proprio profilo Instagram l'annuncio del presidente Joseph Commisso sul centenario della Fiorentina riguardo a Giancarlo Antognoni.
Il post di Giani
“Bravo Presidente Commisso. Celebrare i 100 anni della Fiorentina significa guardare alla sua storia con rispetto e riconoscenza. Mettere Giancarlo Antognoni al centro di questa ricorrenza e dedicargli il ritiro della maglia numero 10 per la stagione del Centenario è una scelta di grande sensibilità e di profondo valore simbolico".
“Onorato un simbolo”
E poi: "La Fiorentina onora cosi uno dei suoi figli piu amati e uno dei simboli più autentici di Firenze”.
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