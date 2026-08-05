Un tentativo di ricucire i rapporti destinato a naufragare? I segnali ci sono tutti

Giuseppe Commisso e la Fiorentina ci hanno provato a tendere la mano nella direzione di una ricucitura dei rapporti con Giancarlo Antognoni.

Le parole fatte uscire a nome del presidente viola sono state chiare in questo senso: "Antognoni è la Fiorentina e lo vogliamo con noi al Centenario. Ritireremo la maglia numero 10 per la prossima stagione". Il senso del suo discorso possiamo riassumerlo in queste due frasi.

Destinato a cadere nel vuoto?

Però purtroppo questo tentativo sembra essere destinato a cadere nel vuoto. I segnali in questo senso non sono positivi; innanzitutto se Antognoni avesse voluto rispondere positivamente all'appello non avrebbe avuto di certo bisogno di qualche ora di tempo per ponderare le parole.

Orgoglio ferito

Chi è vicino all'ex calciatore e dirigente viola ha già captato una certa ritrosia a ritornare sui suoi passi e su quanto detto nelle scorse settimane. E' una questione d'orgoglio e l'orgoglio è rimasto ferito dall'interruzione dei rapporti di qualche anno fa ormai.

Peccato davvero, la consideriamo un'occasione persa e purtroppo è chiaro anche chi, in questo caso, esca in maniera peggiore.