La mossa di Commisso spiazza piacevolmente Antognoni. La bandiera prende tempo per la replica

Spiazzato e piacevolmente sorpreso. Così è rimasto Giancarlo Antognoni dopo l'uscita del presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, che lo ha invitato al Centenario del club e ha riconosciuto l'importanza della sua presenza per la riuscita perfetta della celebrazione.

La replica oggi

Su La Nazione si legge che la bandiera viola, ieri presente a Milano ai funerali di Franco Baresi, non ha voluto replicare subito al presidente gigliato, ma che lo farà oggi pesando ogni parola.

L'iniziativa pensata da Ferrari

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano cittadino l'iniziativa voluta dal patron viola è nata da un'intuizione del dg Alessandro Ferrari che l'ex capitano non si aspettava e che lo ha inevitabilmente indotto a prendersi qualche ora di riflessione prima di rompere il silenzio.