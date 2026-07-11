Antognoni: "Mi sono sentito denigrato dalla proprietà. Nessun problema coi tifosi, sarei andato al Centenario se..."

Nel corso di un'intervista a Il Foglio, Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina, ha ripercorso numerose tappe della sua esperienza in viola, sia da giocatore che da dirigente.

"Difficoltà con le proprietà? Non so cosa rispondere"

Parlando delle varie proprietà che si sono succedute durante le sue esperienze in viola (Pontello, Cecchi Gori, Della Valle e Commisso), Antognoni si è così espresso sulle difficoltà di relazionarsi coi vari proprietari: “Non so cosa rispondere. Io poi sono anche una persona tranquilla, non invadente. Anzi, da dirigente ho sempre cercato di mettermi in secondo piano”.

“Mi sono sentito denigrato dalla proprietà”

“Cinque anni fa c'è stata questa rottura, non accettai un ruolo che in quel momento mi sembrava denigratorio e si conseguenza sono venuto via. Che ruolo era? Mi trovavo con la prima squadra e mi fu proposto di andare al settore giovanile, ance se avevo chiesto di rimanere un altro anno tra i grandi. Da lì ho passato anni molto brutti. La mia scelta di non partecipare al Centenario non ha assolutamente a che fare coi tifosi, se fosse cambiata la proprietà sarei sicuramente andato”.