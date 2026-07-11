Tentativo della Fiorentina per un attaccante del Wolverhampton: secco 'no' da parte del club inglese
Continua il lavoro di Fabio Paratici in ambito calciomercato, col DS viola al lavoro per consegnare a mister Grosso una squadra pronta nel minor tempo possibile. Va inteso in tal senso l'interesse per Tolu Arokodare, centravanti del Wolverhampton.
Interesse rispedito al mittente
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club viola avrebbe infatti avanzato una proposta ai Wolves per l'acquisto del centravanti classe 2000, ricevendo tuttavia un secco rifiuto da parte della squadra inglese. Il nigeriano, su cui si registra anche l'interesse del Trabzonspor, è reduce da una stagione con 33 presenze in Premier, condite da tre gol ed un assist.
Con Kean o dopo-Kean ?
Da capire se la Fiorentina vorrà ritornare alla carica per Arokodare o per un altro attaccante, e, soprattutto, se il suo ruolo sarebbe quello di riserva di Moise Kean o di titolare a sostituzione dell'attaccante italiano.