Grosso blinda Kean e Fagioli: cessioni sì ma non dei due perni. E la Fiorentina scavalla già il tetto degli 80 milioni

L'avvio di mercato scoppiettante della Fiorentina ha stupito un po' tutti, anche perché successivo ad un'annata dove bilancio e spese extra non erano state certo dei migliori: la società viola le sue cessioni le farà ma senza toccare i suoi due perni, secondo il Corriere dello Sport.

Le blindature di Grosso

Fabio Grosso qualche giorno fa ha parlato con toni elogiativi sia di Nicolò Fagioli che di Moise Kean, incrociati già a Torino ai tempi delle giovanili. Difficile pensare che la Fiorentina voglia liberarsi di loro dopo le investiture del neo tecnico. Tra l'altro, tra quattro giorni arriverà a scadenza la famosa clausola dell'attaccante, valida per la prima metà di luglio, e di club pronti a spendere 62 milioni neanche l'ombra.

Di cessioni comunque si dovrà per forza parlare prima o poi, perché la Fiorentina tra Viery, Dragusin, Atta e i riscatti di Brescianini e Fabbian ha già scavallato quota 80, per la precisione 84 milioni impegnati.