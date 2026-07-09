Il punto critico che (per ora) impedisce la cessione di Gosens

C'è un punto critico che, almeno per il momento, non permette di chiudere la cessione di Robin Gosens allo Schalke 04.

Il peso dello stipendio del calciatore

Si tratta dell'ingaggio che dovrà garantire il club tedesco al giocatore. Gosens ha una base di partenza alta per quelli che sono i parametri della formazione neo promossa in Bundesliga e con tutta probabilità dovrà fare uno sforzo per venire incontro alle esigenze economiche dello stesso Schalke 04 per chiudere l'affare.

Il risparmio sull'ingaggio

Alla fine la cessione dovrebbe arrivare e nelle casse della Fiorentina dovrebbe entrare una cifra che possiamo tranquillamente definire ‘simbolica’: un milione di euro. Il vero risparmio è quello relativo all'ingaggio del giocatore che, al lordo, costa circa 4 milioni al club gigliato.