Da senatore ad escluso: il crudele destino di Gosens. Il tedesco dovrebbe non far parte dei convocati per il ritiro

Dopo i primi acquisti, che hanno portato un esborso effettivo attorno ai 50 milioni, come è facilmente ipotizzabile nelle prossime settimane la Fiorentina inizierà anche a sfoltire la rosa, piazzando una serie di colpi in uscita che possano consentire al neo arrivato Fabio Grosso di preparare al meglio la prossima stagione. E tra i partenti non ci sono soltanto gli esuberi, ma secondo quanto riportato nel pomeriggio da Tuttomercatoweb.com anche alcuni senatori della scorsa stagione avrebbe già le valigie in mano.

C’è un senatore che sarebbe ad un passo dall’addio

Secondo quanto riportato dal portale, dopo la tutt’altro che esaltante ultima stagione, uno di quei giocatori che potrebbe essere messo alla porta ed escluso dalla rosa della Fiorentina è quello di Robin Gosens. L'esterno mancino classe 1994 già nello scorso calciomercato di gennaio avrebbe potuto lasciare i viola, ma alla fine ha deciso di rifiutare la proposta del Nottingham Forest in Premier League, sentendo di voler portare la Fiorentina - che se la stava vedendo molto male in quel periodo - alla salvezza. Missione riuscita, ma adesso per lui lo scenario può cambiare e non poco.

Gosens verso la non convocazione in ritiro

Sì, perché nei piani della Fiorentina oggi non sembra proprio esserci più posto per Gosens. E una conferma, pesante, in tal senso dovrebbe arrivare dalla lista dei convocati del tecnico Fabio Grosso una conferma: secondo quanto appreso da TMW, infatti, per il terzino si va verso la mancata convocazione. E a quel punto lo scenario che lo voleva pronto a rimanere ancora, potrebbe mutarsi. Si è per esempio fatto già avanti lo Schalke 04, che secondo quanto riportato nelle ultime ore avrebbe colmato le richieste per convincere il calciatore a dire di si.