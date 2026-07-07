Da Braschi a Balbo, fino a Fortini: i ‘giovani’ viola in ritiro. Qualche Primavera uscente spera

Tra pochi giorni sarà tempo di ritiro al Viola Park, e come di consueto nel gruppo del nuovo allenatore della Fiorentina Fabio Grosso si vedranno anche tanti ragazzi pronti a mettersi in mostra. La fine del ciclo dei 2006 in Primavera porterà la Fiorentina a separarsi inevitabilmente da ragazzi che hanno a lungo fatto parte delle giovanili.

Da definire il futuro di tanti ragazzi

Se la destinazione di Eddy Kouadio sembra essere il Monza, fresco di promozione in Serie A, e Leonardelli è ad un passo dal Treviso in C, è ancora da capire con precisione il futuro di Riccardo Braschi, Luis Balbo e Niccolò Fortini. Tutti classe 2006, ma già dallo scorso anno aggregati o definitivamente o stabilmente con la prima squadra. Ci sono poi Trapani, Sadotti, Bertolini, Conti, Deli e Puzzoli, che hanno concluso il loro percorso in Serie A.

Un quartetto che si è già visto

Braschi nel finale di stagione ha trovato un po’ di spazio, a è da capire se possa restare nella rosa gigliata, considerato che la Fiorentina giocherà solo campionato e Coppa Italia. Con l’infortunio di Parisi per Balbo si apre qualche spiraglio in più, ma dipenderà da Grosso. E Fortini? Il contratto in scadenza nell’estate del 2027 e il silenzio assoluto sul rinnovo suggeriscono di monitorare con attenzione la situazione dell’esterno, che nel finale di stagione tra infortuni ed esclusioni è letteralmente sparito dal campo. Infine, riecco Rubino: per lui però un’altra stagione lontano da Firenze è un’opzione molto concreta, tra Carrarese e altre pretendenti.

Primavera uscenti

Capitan Trapani si è dimostrato un calciatore duttile e molto solido, nato centrocampista è diventato un infaticabile terzino destro, all’occorrenza anche impiegato a sinistra, per lui ci sono possibilità di iniziare il ritiro. Per il centrale difensivo Sadotti si apriranno le porte di un prestito, così come per l’ala Bertolini. Da definire il futuro di Deli, Conti e Puzzoli: i primi due, centrocampisti puri, hanno avuto storie diverse. Conti ha già fatto anche un anno in Serie D, mentre Deli è sempre rimasto a livello giovanile. Puzzoli, che lo scorso anno ha debuttato in Conference League, è un elemento talentuoso ed eclettico sulla trequarti, che Grosso potrebbe voler osservare con attenzione.