Balbo si impone e ha le idee chiare, vuole la Fiorentina. C'è posto per il venezuelano?

Arriva il tempo delle valutazioni in casa Fiorentina. Fabio Paratici ha tanto lavoro da fare, soprattutto con i tanti giocatori che rientreranno dai rispettivi prestiti, la maggior parte dei quali nuovamente da piazzare. Ci sono anche alcuni ragazzi giovani pronti a giocarsi il posto e, tra questi, figura sicuramente Luis Balbo.

La scalata di Balbo con la Fiorentina

Il venezuelano ha debuttato in prima squadra a gennaio, nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Como. Da quel momento in poi è rimasto in pianta stabile in prima squadra, togliendosi grandi soddisfazioni. In totale sono 10 le apparizioni con la Fiorentina, sono arrivati anche gli esordi in Serie A e in Conference League. Il classe 2006 è tornato in Primavera soltanto per le ultime due gare dei playoff Scudetto, le vittorie contro Bologna e Parma.

Soddisfazioni anche con la Nazionale venezuelana

Proprio nella conferenza stampa successiva al trionfo in campionato, il venezuelano ha dichiarato: “Fosse per me, rimarrei a giocare al Franchi con la maglia della Fiorentina. Il mio sogno è questo. Ma non decido io”. E a proposito di Venezuela, dopo il debutto in nazionale maggiore a novembre, da marzo in poi sono arrivate altre tre presenze, una completa, nell'ultima amichevole contro l'Iraq.

“Il sogno è giocare nella Fiorentina”. Sarà possibile?

Insomma, le intenzioni di Balbo sono chiare: giocarsi le proprie carte con la Fiorentina. Ci sarà spazio per lui? La risposta arriverà nelle prossime settimane. Intanto, nel suo posto sulla fascia sinistra, Robin Gosens sembra voler rimanere a Firenze e il club si sta muovendo per Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid. Il classe 2006, dal canto suo, si è giocato discretamente le proprie carte e chiama la società e lo staff tecnico a una scelta di coraggio, nella speranza di avverare il sogno.