Balbo sfiora la rete e mette in mostra anche un intervento difensivo provvidenziale

Nella nottata italiana è sceso in campo un altro giocatore della Fiorentina, oltre a Gudmundsson. Si tratta di Balbo che è stato tra i protagonisti della partita amichevole vinta per 2-0 dal Venezuela contro l'Iraq, giocata al SeatGeek Stadium di Bridgeview.

Le reti

Al 17' primo gol messo a segno da Cásseres Jr, che risolve una mischia nell'area avversaria. Al 46' Ramírez raddoppia di sinistro da dentro l'area di rigore. L'attaccante venezuelano ha preso anche un palo e ha fallito una clamorosa occasione per il tre a zero calciando sul portiere avversario da due passi in scivolata.

La prova del viola

Quanto a Balbo, intervento difensivo provvidenziale al 20' subito dopo il vantaggio venezuelano, con rinvio praticamente sulla linea di porta. E addirittura a metà ripresa ha avuto una buona palla per il 3-0, ma il suo sinistro da dentro l'area venezuelana è terminato fuori di poco. Da segnalare che il calciatore viola è rimasto in campo per tutta la partita.