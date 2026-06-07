Balbo si concede un paio di ripiegamenti difensivi. Lo sgambetto di Montella in rimonta

Nelle giornate precedenti all’amichevole giocata contro la Turchia, l’esterno sinistro della Fiorentina, Luis Balbo, era dato come titolare nelle fila della nazionale del Venezuela. Invece, il classe 2006 è partito dalla panchina nella gara giocata negli Stati Uniti, a Fort Lauderdale, vinta dai turchi per 2-1.

Le reti

Un successo in rimonta quello della nazionale guidata dall’ex tecnico viola, Vincenzo Montella, andata sotto al 13’ dopo la rete di Gleiker Mendoza. Pareggio al 44’ di Baris Alper Yilmaz, mentre il 2-1 definitivo porta la firma di Yunus Akgün al 54’.

La prestazione di Balbo

E’ entrato in campo al 62’ al posto di Teo Quintero e si è concesso un paio di buoni recuperi difensivi nella mezz’ora circa che è rimasto in campo. Non ha avuto però modo di incidere sul risultato né in senso positivo, tantomeno in senso negativo.