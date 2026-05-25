Non solo Pongracic, per diversi giocatori della Fiorentina non è ancora tempo di vacanze. Da Ndour a Balbo, ecco chi sono

La Nazione fa il punto su quelli che sono i giocatori della Fiorentina che saranno impegnati nei prossimi giorni e nelle prossime settimane con le rispettive nazionali.

Nell'Italia

Per tanti ancora non è il momento delle vacanze. Comuzzo e Ndour saranno convocati da mister Baldini con la Nazionale italiana per le amichevoli contro Grecia e Lussemburgo.

Gli altri

Oltre poi a Pongracic, unico viola a partecipare al Mondiale con la Croazia (già impegnato a inizio giugno nelle amichevoli contro Belgio e Slovenia), anche Gudmundsson e Balbo saranno presenti con Islanda e Venezuela per le amichevoli di giugno.