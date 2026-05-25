Ecco le tempistiche per l'incontro decisivo tra Vanoli e la Fiorentina. I temi sul tavolo e le opzioni per il futuro

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, questa sera sarà premiato a Montecatini al Trofeo Maestrelli. Poi il tecnico gigliato rimarrà in zona per fare i quaranta chilometri che separano il centro termale da Firenze e presentarsi all’incontro con Paratici, già domani o al massimo dopo domani.

Opzioni

Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio, che sottolinea come il dubbio sul futuro della panchina prevede o l'opzione di una continuazione con lui, o la sostituzione con Grosso (anche se nelle ultime ore si è aggiunto il profilo di Vieira tra le possibilità).

Il confronto

Adesso la prima scelta Paratici e Ferrari sono chiamati a farla stabilendo definitivamente se continuare oppure no con chi ha salvato la Fiorentina. Quando le due parti si metteranno di fronte una all’altra in questo caso a Firenze, si parlerà soprattutto di quale direzione ha indicato la proprietà nella ricostruzione della squadra: a quel punto direttore sportivo e direttore generale diranno a Vanoli se vogliono farlo con lui e Vanoli dirà ai suoi dirigenti se il progetto è quello che si aspetta.