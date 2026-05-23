Premiata televendita Fiorentina-Atalanta, il Palladino show dopo i messaggi promozionali di Vanoli

Più che ad un postpartita, dopo Fiorentina-Atalanta abbiamo assistito ad una lunga televendita che ha visto protagonisti i due allenatori: rispettivamente, Paolo Vanoli e Raffaele Palladino.

Vanoli batte

Il primo è tornato e ritornato su quanto fatto dal suo arrivo a Firenze ad oggi, sul fatto di aver raggiunto l'obiettivo richiesto dalla società. Come a ribadire: fossi un dirigente della Fiorentina, io confermerei Vanoli sulla panchina viola.

Niente di strano, visto che ormai questo stesso film va avanti almeno da due settimane a questa parte e visto che nessuno gli ha ancora comunicato niente di definitivo.

Palladino risponde

Ma ancora di più, un vero e proprio show con tanto di salti mortali, lo ha messo in piedi l'ex allenatore viola e tra un po' anche ex allenatore dell'Atalanta, Palladino. Ormai ha capito che il club nerazzurro non lo confermerà e allora ecco lo spazio promozionale: “Spero un giorno di ritornare a Firenze perché sento che il mio percorso qui non è finito. Le divergenze le avevo con la vecchia dirigenza”. Non vi sembra un invito rivolto a qualcuno? A noi sì.

Palladino ha parlato di strumentalizzazione delle sue dichiarazioni, ma non è di certo sfuggito il fatto che fino a poche settimane fa, quando sembrava quasi certo di rimanere a Bergamo aveva detto: “65 punti? Non so quando la Fiorentina li rifarà”.