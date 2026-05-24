Pedullà: "Anche il Bologna punta Grosso, ma la Fiorentina si è mossa prima. La viola tiene ancora sulla corda Vanoli"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, attraverso un video sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le panchine della prossima Serie A.

I nomi in ballo per la panchina viola

Anche la Fiorentina è ovviamente interessata al valzer degli allenatori, che quest'anno sembra più ingarbugliato del solito. Secondo Pedullà i nomi rimasti in lizza per la viola sono solo due: Grosso e Vanoli, con quest'ultimo però nettamente più indietro.

Le Parole di Pedullà

“La Fiorentina deve sciogliere le ultime riserve per Grosso - ha detto l'esperto di mercato - ammesso che non lo abbia già fatto. La dirigenza viola sta però tenendo sulla corda anche Vanoli, che meriterebbe una risposta definitiva. Anche il Bologna, in caso di addio di Italiano, ha puntato Fabio Grosso, ma la Fiorentina si è mossa prima".