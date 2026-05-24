Il messaggio di Vanoli ai tifosi viola: "Grazie Firenze per questo tributo indimenticabile"

Poche parole ma piene di emozione quelle di Paolo Vanoli, che sui social ha voluto mandare un messaggio al tifo viola dopo l'ultima partita stagionale contro l'Atalanta.

Le parole

L'allenatore della Fiorentina è stato uno dei pochi a salvarsi dalla contestazione dei tifosi gigliati dopo una stagione molto negativa, con lo stadio che gli ha tributato un applauso alla sua uscita dal campo. Vanoli ha scritto: “Grazie Firenze per questo tributo indimenticabile”. Parole che sanno di addio? Ancora niente di certo, ma le quote di una sua possibile permanenza sono in netto calo, con Grosso pronto a prendere il suo posto.

Il messaggio e il video