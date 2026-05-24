Due club di Serie A seguono Vanoli, più vicino all'addio che alla permanenza: la situazione

Il Corriere Fiorentino fa il punto sul tema caldo in casa Fiorentina: quello dell'allenatore. Al momento, secondo quanto filtra dal Viola Park, Paolo Vanoli sarebbe più vicino all'addio che alla conferma.

Grosso e Vanoli

Per lui si potrebbero riaprire immediatamente le porte della Serie A, con Parma e Bologna interessate al suo profilo. Per quanto riguarda la Fiorentina più gettonato rimane quello di Fabio Grosso.

Strade secondarie

Secondo il quotidiano rimangono vive anche le piste che portano a Glasner e Iraola, ma la Premier rende le trattative tutte molto più complicate. Dalla prossima settimana partirà il valzer delle panchine e anche la Fiorentina scoprirà chi sarà il suo prossimo allenatore.