Spalletti: "La sconfitta con la Fiorentina? Non conta trovare alibi, non siamo stati noi. Mai pensato a dimissioni"

La sconfitta patita contro la Fiorentina ha lasciato strascichi pesanti in casa Juventus.

“Grande rammarico”

Sul ko contro i viola è tornato l'allenatore bianconero, Luciano Spalletti, il quale ha detto: "Il rammarico non sono tanto le partite che non abbiamo vinto, in questo caso qui il rammarico è quello di non essere riusciti ad essere noi stessi. Per me non conta trovare degli alibi. Ma devo fare delle analisi, specie su me stesso e trarre delle conclusioni su cosa possa essere successo in quella partita".

“Dimissioni? Ma quando mai?!”

Uno Spalletti che non ha pensato, a suo dire, di dimettersi dopo la sconfitta contro i viola: “Mai passato per la testa, casomai un risultato così passa per la testa di metterti a disposizione, ma non ho parlato con nessuno”.