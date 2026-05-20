L'ironia di Basile: "Spalletti voleva dare la colpa ai tifosi dietro la panchina, poi si è ricordato che era a Torino e non a Firenze"

Che a Torino sponda bianconera non abbiano preso bene la sconfitta con la Fiorentina è evidente. Lo dimostrano le recenti dichiarazioni di Padovan, ma anche quelle nell'immediato post partita del tecnico bianconero Luciano Spalletti, che si è aggrappato a varie argomentazioni tra cui quella su un presunto comportamento antisportivo di Gudmundsson.

L'ironia di Basile

Proprio su questo tema si è espresso su Facebook il giornalista e corrispondente a New York, nonché tifoso viola, Massimo Basile: “Sul momento Spalletti voleva dare la colpa agli spettatori dietro la panchina, poi si è ricordato che era a Torino e non a Firenze, allora ha tirato fuori la storia di Gud antisportivo. Stacce”.