Padovan: "La Fiorentina contro la Roma si è scansata e con la Juventus ha fatto la partita della vita"

Il noto giornalista, ex direttore di Tuttosport, Giancarlo Padovan, ha parlato in maniera dura del comportamento avuto dalla Fiorentina nelle gare giocate contro Roma e Juventus.

"La Fiorentina con la Roma si è scansata, non ha giocato - ha detto a Radio Radio - Ma noi preferiamo dire che era in infradito: si è scansata questa è la verità. Anche il portiere si è scansato, sennò la Roma non fa cinque gol così (in realtà è finita 4-0 ndr). Con la Juventus invece ha giocato la partita onesta che dovrebbe giocare sempre”.

Poi ha anche ribadito il concetto: “Non è vero che tutti si impegnano, (la Fiorentina) con la Roma non ha giocato per niente con la Juve invece ha fatto la partita della vita, perché non dobbiamo dirlo?!”.