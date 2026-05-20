De Gea dice no alla Juventus e si blinda a Firenze. Il desiderio manifesto dello spagnolo

Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, si è tolto un bel pensiero almeno per quanto riguarda il portiere, perché David De Gea ha spento le voci su unsuo passaggio alla Juventus o su un clamoroso ritorno al Manchester United: rimango a Firenze, ha detto il portiere spagnolo, forte di un contratto fino al 2028 e non solo per quello.

A riportare la notizia stamani è il Corriere dello Sport-Stadio che sottolinea anche il fatto che il desiderio manifesto dello spagnolo è quello di continuare a difendere i pali della Fiorentina. Nel corso di questa stagione, nella testa del classe 1990 non è cambiato nulla, la sua volontà è quella di continuare il suo percorso a Firenze, puntando al ritorno in Europa già il prossimo anno.

Nelle prossime settimane De Gea e la società si incontreranno per chiarire definitivamente la sua posizione, puntando a costruire insieme un contesto che sia forte e virtuoso, ovvero l'esatto contrario di quanto avvenuto nel corso della stagione.