Galli: "De Gea ha cambiato l'inerzia della partita. Ha fatto quella parata che Di Gregorio non ha fatto su Ndour"

A margine della presentazione del Memorial Niccolò Galli ha parlato Giovanni, suo padre ed ex portiere della Fiorentina. Queste le parole riportate da Lady Radio.

Su De Gea

“Ieri De Gea ha fatto bene, ha dato sicurezza. L'inerzia della partita è stata cambiata da una stessa parata, una fatta da De Gea e una non fatta da Di Gregorio su Ndour. Lì la differenza l'ha fatta l'esperienza”.

Sulla stagione viola

“A volte fa rabbia riguardare la stagione. Il cammino non è stato positivo, ma questa Fiorentina ha vinto contro Como, Bologna, Juventus… Viene da chiedersi che forza aveva questa squadra e se c'è qualcosa su cui costruire il futuro. Paratici avrà tante gatte da pelare, ma sarà capace di allestire una squadra che possa avere grandi ambizioni”.