Caputi: "Ho incontrato Fagioli e De Gea a Roma, ecco cosa gli ho detto. Per il futuro della Fiorentina..."

Massimo Caputi, giornalista presente alla presentazione del Memorial Niccolò Galli a Firenze, ha parlato ai giornalisti presenti anche di Fiorentina. Queste le parole riportate da tuttomercatoweb.com.

Sulla stagione della Fiorentina

“Sono rimasto molto sorpreso, perché se guardiamo i nomi della rosa della Fiorentina è inspiegabile ciò che è successo. Non a caso, nonostante le difficoltà, la salvezza è arrivata con largo anticipo. Le squadre non sono un puzzle che si mette insieme automaticamente: bisogna amalgamare i giocatori tra loro. In settimana ho incontrato Fagioli e De Gea e ho fatto loro i complimenti per essere riusciti a recuperare la stagione. Mi auguro che la Viola, dopo questa esperienza, si ricostruisca nel modo giusto. Non dico di cambiare tutti, ma di costruire un percorso di crescita".

Sul futuro

“Io ripartirei dalla società, dai dirigenti e dall’allenatore, per mettere in piedi un programma condiviso. Nello specifico, punterei proprio su Fagioli e De Gea, oltre che sulla buona base già presente. Bisogna semmai sostituire quelli che non si sono integrati o che non fanno parte del progetto. A Vanoli va riconosciuto il merito di aver rimesso a posto i cocci, anche con la Conference di mezzo. Vanoli ha fatto il suo lavoro e lo ha fatto bene; se però non c’è condivisione, allora Grosso può essere una buona soluzione”.