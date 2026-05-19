Ciro Ferrara: "Non mi aspettavo la caduta della Juventus con la Fiorentina. Inevitabile che Spalletti sia in discussione"

Un ko quello che ha subito con la Fiorentina, che ha lasciato il segno in casa Juventus. Una battuta d'arresto che ha colto di sorpresa molti, compreso l'ex difensore bianconero, Ciro Ferrara.

“Una caduta che non mi aspettavo”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Ferrara ha detto: “Non mi aspettavo la caduta con la Fiorentina. Immaginavo che l’impegno più complicato lo avesse il Milan, che di contro lo ha superato. Era uno snodo decisivo per la stagione, una partita da non fallire: invece, è stato sbagliato l’approccio ed è venuta a mancare la personalità. Serve una riflessione profonda, a tutti i livelli: società, allenatore e giocatori”.

“Inevitabile che Spalletti sia in discussione”

E poi: “Spalletti in discussione? È inevitabile. Anche se ripeto che nessuno si deve sentire escluso dalle responsabilità. Vale non solo per la Juventus, ma per tutte le grandi squadre, storicamente abituate a vincere”.