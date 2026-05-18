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"Spalletti è in menopausa professionale. Non puoi perdere la Champions contro Verona e Fiorentina"

Redazione /
Luciano Spalletti
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Critiche, anche pesanti, giungono all'indirizzo dell'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, all'indomani della sconfitta dei bianconeri contro la Fiorentina

Menopausa professionale

Spalletti è in menopausa professionale - ha detto il giornalista Franco Melli su RadioRadio - Ha un sistema nervoso scorticato”. 

Punti pesanti 

E anche: "Non puoi (quasi) perdere la qualificazione alla Champions League contro una squadra già retrocessa (il Verona) e contro un'altra che ha lottato fino all'ultimo per non retrocedere (la Fiorentina)". 

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