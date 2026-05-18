"Spalletti è in menopausa professionale. Non puoi perdere la Champions contro Verona e Fiorentina"

Critiche, anche pesanti, giungono all'indirizzo dell'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, all'indomani della sconfitta dei bianconeri contro la Fiorentina.

Menopausa professionale

“Spalletti è in menopausa professionale - ha detto il giornalista Franco Melli su RadioRadio - Ha un sistema nervoso scorticato”.

Punti pesanti

E anche: "Non puoi (quasi) perdere la qualificazione alla Champions League contro una squadra già retrocessa (il Verona) e contro un'altra che ha lottato fino all'ultimo per non retrocedere (la Fiorentina)".