Fdi: "Sul Franchi spunta una concessione da 1,5 miliardi in 60 anni". La specifica della Funaro

“Dall’analisi della variazione di bilancio in corso di discussione abbiamo sorprendentemente appreso che è stato inserito nel programma triennale dei beni e dei servizi l'intervento denominato “Concessione dei servizi di gestione impianto sportivo comunale Stadio Artemio Franchi”. Si tratta, di fatto, del presupposto necessario per l'avvio della procedura di partenariato pubblico-privato per il completamento dei lavori di riqualificazione e la futura gestione dello stadio. La durata prevista della concessione, avente un valore complessivo stimato di 1.504.131.904,53 € (circa 25 milioni annui), è di 720 mesi, ovvero 60 anni dalla sottoscrizione". Queste le dichiarazioni della capogruppo di Fratelli d’Italia Angela Sirello e del consigliere di Fratelli d’Italia Matteo Chelli.

“Chiesto chiarimenti, ma…”

E ancora: "Abbiamo chiesto in Commissione maggiori chiarimenti e spiegazioni, ma tutto è stato liquidato come un mero adempimento burocratico privo di valenza sostanziale. Com’è possibile che la modifica di un documento strategico dell’ente che il Consiglio comunale è chiamato a suggellare sia priva di rilevanza? Quei numeri sono il frutto della creatività della Sindaca o di un’analisi tecnico-economica prodotta nelle ultime settimane? Si tratta, forse, di una notizia fuoriuscita dai meandri dell'amministrazione prima del tempo? Non è dato saperlo.

La specifica fatta dalla Funaro

“Noi – ha osservato il sindaco, Sara Funaro – abbiamo stabilito un percorso su quelle che spono le possibili strade a partire da quella della legge stadi, dell’articolo 4 comma 11 che prevede un peroceso molto chiaro, col soggetto che può presentare una proposta di project. L’amminsitraizone attraverso la conferenza dei servizi valuta la proposta e poi successivamenrte va a gara. Questa è l’opzione che abbiamo inserito. Quando avremo elementi di aggiornamento con l’attenzione che ci deve essere, daremo tutti gli elementi che sono necessari. Via via che avremo gli aggiornamenti li daremo in amniera molto chiara e immediata”.