E contro la Fiorentina va in scena la resa dei conti anche in campo. Vlahovic e Locatelli multati

Sconfitta, probabilissima esclusione dalla prossima Champions League, contestazione dei tifosi e anche problemi tra giocatori in campo. Domenica scorsa contro la Fiorentina è andato in scena un vero e proprio psicodramma in casa Juventus.

Multa a Vlahovic

Nel frattempo il club bianconero e il tecnico, Luciano Spalletti, hanno deciso di comune accordo di multare Manuel Locatelli e l'ex centravanti viola, Dusan Vlahovic. I due si sono resi protagonisti di un pesante scambio di opinioni a distanza durante la partita, con la Fiorentina avanti di un gol. Lo scrive stamani La Gazzetta dello Sport.

Segnale per il derby

La Juventus ha deciso di multare i due giocatori anche per dare un segnale a tutta la squadra in vista dell'ultima partita di campionato che sarà il derby contro il Torino.