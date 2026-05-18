La Juventus ha poco da lamentarsi: Un Massa pressoché perfetto, tre reti giustamente annullate

La Juventus si è in parte lamentata per l'arbitraggio della gara con la Fiorentina. Ma c'è da dire che in tutte le azioni principali del match, il direttore di gara, Davide Massa, ha preso le decisioni giuste.

Il braccio di McKennie

Gli episodi più eclatanti sono tutti nella ripresa. A cominciare dalla rete annullata a McKennie. C'è il braccio destro del centrocampista bianconero sulla schiena di Gosens. Poi magari è vero che il tedesco accentua il contatto, ma la dinamica è chiara.

Niente giocata di Pongracic

Altro giro e altra rete non convalidata poco dopo. Vlahovic mette il pallone in fondo al sacco, ma al momento del tiro di Zhegrova è in posizione irregolare. Pongracic devia il pallone, ma la sua non è di certo una giocata (è quello che viene verificato e certificato con l'OFR).

Piccoli oltre tutti

Nella parte finale del match, con la Fiorentina avanti per 2-0, Piccoli va a segno con un bel diagonale. Ma al momento del passaggio di Harrison, il centravanti viola è oltre a McKennie.