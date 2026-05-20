Nardella: "Ho goduto troppo per aver battuto la Juventus. La vittoria perfetta me la immaginavo proprio così"

La vittoria contro la Juventus non può rivalutare una stagione disastrosa, ma indubbiamente l'aver tolto (salvo sorprese) la Champions alla squadra di Spalletti ha rappresentato per i tifosi viola un motivo di scherno e soddisfazione. Tra questi anche l'ex sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha commentato così a Un giorno da pecora su Rai Radio 1:

"Ho goduto troppo per la vittoria della Fiorentina contro la Juventus. Se avessi dovuto immaginare la vittoria perfetta, me la sarei immaginata proprio così. L'apoteosi è stato il gol annullato a Vlahovic, una cosa mai vista, in più appunto la vittoria fuori casa a Torino che molto probabilmente costerà alla Juventus la Champions League".