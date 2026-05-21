"Meglio Sinner della Juventus: almeno lui rappresenta tutti gli italiani. A Joseph Commisso chiederei quali sono le sue ambizioni"

Questo pomeriggio il direttore di Ubitennis Ubaldo Scangatta, grande tifoso della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno per dire la sua sulla stagione della squadra viola.

“Che noia è diventato il tennis dove vince sempre lo stesso? Una volta nel calcio vinceva sempre la Juventus, quindi anche chi segue il calcio dovrebbe essere abituato. a questo punto credo sia meglio godersi uno come Sinner: lui perlomeno rappresenta tutti noi italiani. La Juventus invece rappresenta soltanto i suoi tifosi”.

“Il timore della retrocessione ha influito molto sulla stagione”

Un commento da tifoso viola: “Devo dire che quest’anno ho avuto un mix di emozioni. Sicuramente sollievo perché la partita di domani poteva essere decisiva e non lo è. L’Atalanta sa sappiamo che squadre, avrebbe potuto complicarci le cose. Oltretutto c’è Palladino che avrà più di qualche motivazione per spronare i suoi giocatori a dare il meglio. Abbiamo passato quasi tutto il campionato a dire che la prossima partita è importantissima, da quando avevamo quattro punti dopo 12 giornate il mantra è stato questo. Adesso ne siamo fuori, per fortuna aggiungerei, la squadra vista da domenica scorsa contro la Juventus ha comunque dimostrato di avere un potenziale importante, che non si è capito come mai non è riuscita a tirar fuori prima. Probabilmente quando siamo precipitati nel baratro del timore della retrocessione in molti hanno perso serenità, sia all’interno della dirigenza e dello staff tecnico e questo si è riflesso sui giocatori”.

“Il futuro della Fiorentina dipenderà dalla famiglia Commisso”

Ha poi voluto sollevare un problema: “Che domanda farei in questo momento a Joseph Commisso? Non gli chiederei se e quando quando venderanno la società, perché per farci dovrebbe essere essere prima un compratore. Credo che nessuno che vuole vendere qualcosa ti dirà mai un prezzo senza un’offerta, c’è il rischio di perdere tanti soldi. La domanda che gli farei, anche se il rischio è quello di ricevere una non risposta, è quali siano le intenzioni della famiglia Commisso. Che tipo di investimento si pensa che serva in vista di un rilancio sportivo della Fiorentina, soprattutto dal punto di vista delle ambizioni”.

“E' impossibile dopo 7 lunghi anni che…”

Ha poi concluso: “Dopo sette anni, anche in precedenza se ne occupavano Rocco e Joe, non è possibile che né Joseph che Catherine abbiano un’idea di quello che può servire a questa società. Pratici dovrà essere abbastanza trasparente nelle richieste, facendo richieste precise ma promettendo rientri economici grazie ai traguardi che verranno raggiunti. È un po’ di tempo che servirebbe fare un discorso del genere”