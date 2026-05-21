Pochi minuti fa si è concluso il primo play-off del Campionato Primavera 1 tra Roma e Bologna. La sfida tra le due squadre, giocata questo pomeriggio al centro sportivo tre fontane di Roma, riguardava molto da vicino anche la Fiorentina di Daniele Galloppa: la vincente di questa sfida infatti sarà l’avversaria dei viola nella semifinale scudetto in programma domenica prossima.

All'ultimo minuto il Bologna ha la meglio sulla Roma

E al termine dei 90 minuti regolamentari il risultato finale favorisce gli ospiti: la partita termina infatti sul risultato di 1-2. E pensare che fino ai minuti di recupero, in virtù del pareggio, grazie al miglior piazzamento in classifica durante la regular season, la squadra dell’ex Viola Federico Guidi sarebbe approdata in semifinale. Sarà infatti il Bologna di Stefano Morrone il primo avversario tra la Fiorentina primavera e lo scudetto.

I rossoblù sfideranno la Fiorentina di Galloppa in Semifinale

E va sottolineato come il Bologna, nonostante partisse da sfavorito, si sia meritato il passaggio del turno. Nonostante il vantaggio dei giallorossi al 36’ con Marchetti, i rossoblu non hanno arretrato di un centimetro trovando il pareggio ad inizio ripresa con Castaldo e la rete del vantaggio nei minuti finali. Decisiva una rete al secondo minuto di recupero di Lo Monaco.