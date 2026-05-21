Il sostegno del Serino per il suo presidente: "Forza Fabiano, siamo con te!" - FOTO

Il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi, infortunatosi domenica contro la Juventus e operato al legamento crociato lunedì a Villa Stuart, ha ricevuto un gesto di vicinanza anche dei 'suoi' calciatori del Fc Serino, club irpino di Seconda Categoria di cui Parisi è il presidente, squadra del comune in cui il classe 2000 gigliato è nato.

Il gesto per il presidente

L'esterno viola ha rifondato la squadra nel 2025 ed oggi ne è al timone. I giocatori e lo staff del Serino si sono ritrovati a cena e hanno inviato a Parisi una foto di gruppo con una maglietta special: “Forza Presidente siamo con te!!!”.

La foto del Serino