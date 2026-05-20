Il ko di Parisi cambia il mercato della Fiorentina e le prospettive di Solomon

Il grave infortunio di Fabiano Parisi ha cambiato i piani di mercato nella testa del direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici.

Meno dubbi su Solomon

Se su Manor Solomon c'erano dei dubbi sul riscatto (10 milioni da dare al Tottenham), l'infortunio patito dall'esterno viola, che lo porterà a stare lontano dai campi di gioco fino alla fine del 2026, questi potrebbero venire meno. A riportare questa notizia è La Nazione.

Utile e con un esborso economico basso

Certo, tutto dipenderà dalle richieste dell'allenatore, ma un paio di esterni di ruolo serviranno a prescindere per non commettere l'errore fatto all'inizio di questa stagione, quando in estate sono stati tutti tagliati i giocatori con queste caratteristiche. E Solomon, infortunio a parte, si è dimostrato utile, senza contare che l'esborso economico sarebbe tutt'altro che eccessivo.