Commisso scrive a Parisi: "Ti auguro una guarigione fast fast fast. Siamo tutti con Fabiano"

Nella giornata di ieri, Fabiano Parisi si è sottoposto ad un intervento chirurgico che si è reso indispensabile dopo il grave infortunio al ginocchio patito durante il match contro la Juventus.

Il messaggio di Commisso

E dopo questa operazione, il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha fatto pervenire via social, il suo messaggio per il giocatore: “Felice di sapere che l’intervento è riuscito bene, ti auguro una guarigione completa fast fast fast. Siamo tutti con te Fabiano!”. Questo il messaggio del numero uno viola.

Lunga riabilitazione

Parisi potrà fin da subito cominciare il suo processo di riabilitazione che sarà lungo (intorno ai sei mesi come da protocollo medico in questi casi).