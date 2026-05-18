Solomon: "Mi trovo molto bene alla Fiorentina, ma non so ancora cosa farò. Tutto può succedere"

Ottima prestazione di Manor Solomon nella trasferta vittoriosa della Fiorentina contro la Juventus. Il giocatore israeliano è stato intervistato da Sport 1 e ha parlato del periodo recente vissuto in viola, del suo ritorno dopo l'infortunio, ma anche del suo futuro e di cosa ci si aspetta da lui la prossima stagione.

“L'infortunio ha interrotto lo slancio”

“Sono arrivato qui a gennaio e mi sono ambientato gradualmente - ha detto - A dire il vero, è successo tutto più velocemente di quanto pensassi, e poi è arrivato un infortunio che ha interrotto lo slancio per me e per la squadra”.

“Ho ritrovato il ritmo”

Poi ha aggiunto: “Sono tornato qualche settimana fa, ma dovevo ripartire da zero. Sono contento di aver ritrovato il ritmo, mi hanno lasciato giocare, vogliono che mostri le mie capacità. Non mi sento al massimo della forma, ma sto lentamente tornando me stesso. Sono felice di giocare bene”.

“Tutto può succedere”

Sulla prossima stagione: “Non so ancora cosa farò. Alla fine della scorsa annata avevo due opzioni in mente, e poi l'ultimo giorno di mercato è successo quello che è successo. Nel calcio tutto può succedere. Mi trovo molto bene con la squadra, la città, la gente qui, il campionato è molto difficile”.