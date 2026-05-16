L'allenatore che potrebbe riportare in auge Solomon: la possibilità che spera di avere l'israeliano

Manor Solomon spera di avere la possibilità di collaborare nuovamente con Roberto De Zerbi. La notizia sull'esterno offensivo, attualmente alla Fiorentina ma di proprietà del Tottenham, la riporta Football London.

De Zerbi bis

Solomon, che è già stato con De Zerbi allo Shakhtar Donetsk, in Ucraina, crede che il tecnico potrà aiutarlo a reintegrarsi nella squadra in vista della prossima stagione.

Niente Fiorentina

Non ci sono possibilità invece che l'israeliano possa rimanere alla Fiorentina, dove ha avuto un buon impatto iniziale. L'inforrtunio lo ha però condizionato e fatto calare il suo rendimento.