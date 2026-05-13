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Gudmundsson sfida Solomon, un centravanti di ruolo contro la Juventus. L'emergenza è finita

Claudio Tirinnanzi /
Albert Gudmundsson
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Ancora non sappiamo quando la Fiorentina dovrà giocare con la Juventus, però sappiamo che l'emergenza medica può dirsi superata. Certo, il vero peccato è che Vanoli ‘rischia’ di avere tutta la squadra a disposizione ora che il campionato è praticamente finito.

Kean

L'unico che lavora ancora a parte è Kean, ma c'è qualche possibilità che possa essere convocato per la prossima gara. Tutto dipenderà da quello che riuscirà a fare domani e dopodomani. Riuscisse finalmente a tornare ad allenarsi col gruppo, le porte della convocazione si aprirebbero come per magia. 

Il ballottaggio

Piccoli e Parisi sono già tornati in campo e ci sono tante possibilità di vederli in attacco anche contro la Juventus. Insieme a chi? Ballottaggio aperto tra Gudmundsson e Solomon

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