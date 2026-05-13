Un giocatore della Fiorentina per l'euro-Como di Fabregas

Il Como ha compiuto un'impresa ottenendo l'accesso quantomeno alla prossima Europa League (ma è in corsa ancora per la Champions).

Nella prossima lista Uefa dovranno esserci però più italiani in squadra. E un ruolo in cui i lariani sono alla ricerca di giocatori nati nel nostro paese è quello dell'esterno sinistro.

Alternativa Parisi

In questo senso, si legge su La Gazzetta dello Sport, il Como punta in primo luogo Andrea Cambiaso della Juventus, obiettivo però che rischia di essere troppo costoso. E allora ecco che tra le alternative al giocatore bianconero, spunta anche Fabiano Parisi della Fiorentina.

Nota lieta

L'ex Empoli è una delle pochissime note liete di questa stagione. Si è imposto all'attenzione grazie alla fiducia datagli da Paolo Vanoli, ma lo ha fatto in un ruolo che per lui era praticamente inedito e opposto rispetto alle sue abitudini: esterno offensivo a destra.