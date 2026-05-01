FOTO FN - Parisi in tribuna al Castellani per assistere al match tra le sue ex squadre
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
In questo venerdì 1 maggio tutta la Serie B scende in campo contemporaneamente per la 37esima e penultima giornata di regular season. Tra i match in programma anche Empoli-Avellino, crocevia fondamentale per la corsa salvezza degli azzurri e le speranze play-off dei biancoverdi.
Un tifoso speciale
Ad assistere al match sulle tribune dello stadio Castellani anche un tifoso speciale, ossia l'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi. Una partita significativa per lui, che proprio all'Avellino ha mosso i primi passi tra i grandi prima di trasferirsi all'Empoli e, successivamente, in viola.
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