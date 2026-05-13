Oggi è proprio quel giorno decisivo, vero Vanoli?

Quello di oggi è il giorno decisivo per le sorti di Paolo Vanoli. Secondo quanto scritto stamani dal Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico attuale della Fiorentina si vedrà con il direttore sportivo, Fabio Paratici, per tirare una linea su questa stagione e sapere una volta per tutte quel che sarà di lui.

Il quotidiano sportivo mantiene una linea prudente sull'argomento, ma è molto più probabile che si vada verso un addio, piuttosto che si decida di continuare con l'allenatore di Varese.

Separazione auspicabile

Per certi versi, nonostante il fatto che Vanoli sia riuscito a centrare l'obiettivo richiesto della salvezza, è anche auspicabile che si arrivi ad una separazione, anche perché, è bene ricordarlo, non è un uomo scelto da Paratici. Il dirigente se lo è trovato al momento dell'accordo raggiunto con il club viola e ora avrebbe anche tutto il diritto di ripartire con una persona di sua piena fiducia.

Le ambizioni

C'è anche il nodo delle ambizioni: dalla scelta della guida della squadra si capirà anche che tipo di velleità ha la società per la prossima stagione, posto il fatto che sarebbe assolutamente inaccettabile rivivere un'annata come quella che si sta per chiudere.