Graziani: "Sono convinto che la società sia in vendita. Gudmundsson al capolinea, meglio tenere Solomon"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Sono convinto che la società sia in vendita. Con la scomparso di Rocco Commisso sono venute meno tutte le certezze. Il ritorno di Pioli a Firenze è stato un disastro, forse l'esperienza in Arabia lo aveva appagato ma ho visto un uomo diverso, pogo motivato a rientrare in un mondo calcistico come il nostro che ti impegna h24. La squadra ne ha risentito sotto tutti gli aspetti”.

“Gudmundsson al capolinea”

Poi ha aggiunto: “Un eventuale arrivo di De Rossi sarebbe senz'altro una notizia positiva, anche se poi per qualunque allenatore quello che contano alla fine sono i risultati. Gudmundsson? Siamo ben oltre il capolinea. Non è un calciatore affidabile, ci aspettavamo tanto e abbiamo ricevuto molto poco. Dopo due anni non sappiamo ancora qual è il suo ruolo. Se dovessi scegliere tra lui e Solomon, prendo l'israeliano tutta la vita”.