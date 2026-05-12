Cinquini: "Se i Commisso vogliono rimanere devono venire a Firenze a spiegare il futuro. Gestione a livello umano da rivedere"

L'ex direttore della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato a Radio Bruno del futuro della società viola, con il focus su Fabio Paratici.

Le parole di Cinquini

“La Fiorentina è un caso particolare. Da chi sarà comandata dall'anno prossimo. Dopo la morte di Commisso è venuto suo figlio, ha preso la nomina e poi non si è più visto, nemmeno in momenti critici. Paratici ha fatto un contratto importante, ma ha avuto rassicurazioni. Ora serve chiarezza da parte della famiglia Commisso. Se rimarrà e chi ci sarà a gestirla. E' un caso anomalo. Paratici avrà il compito di costruire la nuova squadra. Serve che ci sia qualcuno a Firenze della proprietà a livello fisico”.

La gestione Commisso

“La gestione umana di Commisso ha lasciato a desiderare. Ci siamo salvati perché non c'erano avversarie. Se Commisso vuole rimanere deve venire a Firenze e spiegare il futuro si tifosi. Al Viola Park c'è tutto da rivedere. Paratici ha avuto tempo di capire cosa c'è dietro alla gestione, ora deve avere carta bianca per fare e disfare”.