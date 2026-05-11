Galli: "Io affitterei un pullman scoperto per festeggiare. Le parole di Commisso la ciliegina su un'impresa... Al negativo"

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e opinionista, ha parlato a Lady Radio della squadra viola, con la salvezza raggiunta dalla squadra di Vanoli.

Le parole di Galli

“Prenderei il pullman scoperto per festeggiare la salvezza. E' un impresa titanica… Al negativo. Ma non torniamo più su quello che è successo. C'è Paratici che è nuovo, penso e spero si sia fatto un'idea sulla Fiorentina. Con la salvezza vicina mi aspettavo qualcosa di più in campo. Ma vogliamo parlare del post di Commisso? E' stata la ciliegina sull'impresa. Il garante sul futuro adesso è Paratici, che però non è il proprietario”.

Sulla tifoseria

"Gli abbonamenti? Prima la società convinca i tifosi per il futuro subito dopo la fine del campionato. Senza comunicati. Una conferenza stampa di Paratici che ci dice quale sarà la Fiorentina del futuro. Sennò è bene che i tifosi aspettino il mercato per fare l'abbonamento. Ora voglio vedere se Paratici viene lasciato lavorare o meno. Sono anni che non dai certezze. Vogliamo parlare della comunicazione? Kean cosa ha, fa ancora parte della Fiorentina? Poi i fiorentini l'abbonamento lo faranno comunque, ma questa è fede. Ma non bisogna approfittarne".