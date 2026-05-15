Piccoli e Solomon, quale futuro? La situazione sul futuro dei due giocatori offensivi viola

Ci sono due giocatori dell'attacco della Fiorentina che si potrebbero giocare la conferma in queste ultime due partite stagionali.

Da una parte Piccoli…

Come scrive La Nazione, Roberto Piccoli dovrebbe guidare l'attacco della Fiorentina con l'ennesima assenza di Kean e l'ex Cagliari si gioca le ultime chance, non per il presente quanto per il futuro a Firenze.

… dall'altra Solomon

E poi c'è Manor Solomon, che ancora non ha visto svanire tutte le chance di rimanere a Firenze. L'israeliano è in prestito con diritto di riscatto, ma le ultime prestazioni hanno lasciato a desiderare. Delle buone gare contro Juventus e Atalanta potrebbero aiutare, mettendo sempre più dubbi a Paratici.