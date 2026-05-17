Solomon: "Credevamo di poter vincere, ci meritavamo questa soddisfazione"

L'attaccante della Fiorentina, Manor Solomon, è stato sicuramente tra i migliori in campo nella vittoria viola contro la Juventus.

“Sono molto contento e soddisfatto abbiamo vinto contro una delle squadre più forti del campionato. Sono molto orgoglioso della prestazione della squadra che si meritava questa soddisfazione, dopo la dura stagione passata”.

“Penso che la Juventus sia il club più importante in Italia e sono a conoscenza della rivalità che c’è con la Fiorentina, così posso dire che è stato molto importante per noi essere arrivati qui e aver ottenuto questo risultato. Credevamo di poter vincere e così è andata siamo molto contenti”.

Infine sul prossimo match contro l'Atalanta: “Daremo il massimo per cercare di vincere nell’ultima partita che giocheremo davanti ai nostri tifosi. Dopo tutto quello che noi e loro abbiamo sofferto in questa stagione, vogliamo ottenere un’ultima soddisfazione, così cercheremo di vincere questa partita”.