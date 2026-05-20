Corsi: "Parisi uno di famiglia. E' un ragazzo determinato, tornerà protagonista come prima"

Il Presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi è stato ospite del programma “La Toscana del Futuro” su Radio Bruno. Il numero 1 della società empolese ha rilasciato una lunga intervista nella quale si è soffermato anche su un suo ex pupillo, oggi giocatore viola.

Messaggio a Parisi

Corsi ha parlato a lungo della difficile stagione dell'Empoli, che si è salvato all'ultima giornata di Serie B, ma ha anche voluto mandare un messaggio a Fabiano Parisi. L'ex giocatore dell'Empoli, alla Fiorentina dal 2023, ha subito un grave infortunio (lesione del crociato) che lo terrà lontano dai campi per diverso tempo.

Le parole di Corsi

"Fabiano (Parisi ndr) ci ha regalato tante soddisfazioni nel campo e fuori. Al di là del calciatore è un ragazzo cresciuto qui come uno di famiglia. Appena ho visto l'infortunio ho pensato fosse grave. C'è dispiacere, ma lui è un ragazzo molto determinato. Dopo la delusione troverà le energie per ricostruirsi e riproporsi come protagonista come lo è stato negli ultimi mesi".