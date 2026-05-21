Di Marzio avverte: "Il Venezia farà colpi importanti in estate: i Lagunari vogliono diventare una big della Serie A".

Questo pomeriggio il giornalista esperto di mercato Gianluca di Marzio, all’interno del podcast “Caffè Di Marzio”, ha voluto far luce su uno dei progetti sportivi più ambiziosi della prossima Serie A: il Venezia appena neo promosso nella massima categoria. Questo il suo pensiero sul club lagunare:

"Prepariamoci ad una nuova possibile grande protagonista nel mercato dei prossimi anni. Sto parlando del Venezia. Sì, il Venezia. Il Venezia l'hanno promosso in Serie A che nella prossima stagione e nel prossimo mercato estivo si prepara a fare dei colpi importanti, ma soprattutto si prepara ad arricchire ancora di più il proprio status, status che è diventato importante grazie all'ingresso di nuovi investitori che hanno portato risorse economiche, oltre che visione. Parlo di Francesca Bodie e del papà. Parlo di un direttore sportivo, Filippo Antonelli, che ha compiuto nelle ultime ore l'ennesima plusvalenza della sua carriera da direttore sportivo, prendendo Doumbia per circa un milione più bonus, vendendolo allo Sporting per 23 milioni più altri tre di bonus, quindi una plusvalenza davvero incredibile di un giocatore preso in Serie C”.

“Un modello che potrebbe essere ispirato al Como”

Ha anche aggiunto: "Il Venezia sarà protagonista perché vuole creare un modello, un modello che potrebbe essere ispirato al Como, ma non lo è perché il Venezia vuole crearsi il suo di modello, con risorse che potrebbero essere davvero importanti, non dico illimitate ma quasi, nel senso che gli investitori hanno fatto sapere al management attuale e all'allenatore di essere pronti ad accontentarli in quelle che saranno le loro richieste".

“Il club spenderà tanti soldi, e lo farà bene”

Ha poi concluso: "Sicuramente anche il Venezia spenderà i soldi ma li spenderà bene perché ha un direttore sportivo bravo che sa comprare ma sa anche vendere, come dimostrato appunto nell'ultima trattativa Doumbia, perché ha un allenatore che sicuramente cercherà di portare le sue idee anche nel prossimo campionato di Serie A, perché ha una struttura societaria in evoluzione con professionisti del settore, con uno stadio che piano piano prenderà forma e sarà pronto nel gennaio del 2028, con un centro sportivo che è sempre più accogliente, moderno e che si sta allargando sempre di più. Insomma il Venezia vuole davvero creare le basi per essere non solo il nuovo Como ma per essere davvero quel modello Venezia che da quelle parti sognano da una vita"