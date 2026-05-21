Il Liverpool riflette sul futuro di Arne Slot: in caso di addio in pole position c'è un tecnico che piace molto a Paratici

La situazione al Liverpool sta cambiando rapidamente. Deluso dall'andamento attuale, i Reds non escludono la possibilità di esonerare Arne Slot. Dopo aver valutato Xabi Alonso, passato al Chelsea, il direttore sportivo Richard Hughes ha più di un asso nella manica. Secondo quanto riportato dal portale francese Foomercato, si sarebbe messo in contatto una persona che conosce alla perfezione: Andoni Iraola. Fu proprio Hughes a portare l'allenatore spagnolo in Premier League durante la sua precedente esperienza al Bournemouth. Il tempismo è perfetto. A 43 anni, dopo aver preso le redini dei Cherries nel luglio 2023, Iraola ha deciso di lasciare il Bournemouth quest'estate, nonostante le allettanti offerte di rinnovo contrattuale.

Ecco perchè Iraola piace al Liverpool

Aperto a una nuova sfida di alto profilo e già in contatto con il Crystal Palace, ha tutte le carte in regola per allenare ad Anfield. Ciò che attrae così tanto il Liverpool è il profilo moderno ma discreto dell'allenatore spagnolo. Iraola ha appena portato il Bournemouth a un incredibile sesto posto in Premier League, promuovendo uno stile di gioco aggressivo e decisamente offensivo. Un risultato straordinario, considerando che la scorsa estate ha perso i difensori centrali e il portiere, prima di vedere il suo miglior giocatore partire per il Manchester City quest'inverno. La sua arma segreta? Un'eccezionale adattabilità tattica. Dominare il possesso palla, pressare alto, attaccare direttamente o ripiegare in un blocco compatto... sa fare tutto. Senza il minimo accenno di ego e concentrato sulla disciplina e sullo sforzo collettivo, dà anche priorità allo sviluppo dei giovani talenti.

Paratici dovrà farsene una ragione

Per tutti questi motivi il tecnico spagnolo diventa a tutti gli effetti il candidato ideale per riportare i Reds sulla giusta strada se Slot dovesse andarsene. E i tifosi dei Reds hanno già dimostrato il loro assenzo, con molti messaggi sui canali social del club. Il suo nome è quindi da depennare dalla lunga lista dei possibili successori di Vanoli sulla panchina della Fiorentina, nonostante Paratici abbia più volte ternato l’approccio nelle ultime settimane. Il club gigliato dovrà quindi virare altrove.