Ceccarini: "Dodô è il principale obiettivo della Roma per la fascia destra. La Fiorentina..."

Il direttore di TuttoMercatoWeb Niccolò Ceccarini ha dato importanti novità sul mercato in uscita della Fiorentina tramite un post sul proprio profilo X.

Possibile cessione

L'esperto giornalista di mercato, molto vicino alle dinamica di casa Fiorentina, ha rivelato l'interessamento della Roma per l'esterno destro brasiliano Dodò. Il terzino viola ha il contratto in scadenza nel 2027; fattore che potrebbe facilitare la trattativa. Secondo Ceccarini Dodò sarebbe il profilo principale seguito dai giallorossi per la fascia destra.

La rivelazione di Ceccarini

Questo il post del giornalista: “Roma su Dodo. Per la fascia è il principale obiettivo. La Fiorentina ha già aperto alla sua cessione”.